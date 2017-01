Continuar a ler

O técnico pacense, que não pode contar ainda com os reforços Filipe Melo (médio) e Luiz Phellype (avançado), continua também privado de Cícero, Paulo Henrique e, principalmente, de Ricardo, o terceiro elemento mais utilizado do plantel no campeonato, depois de Pedrinho e de Welthon. Rabiola também recupera de lesão, mas não está inscrito. Rabiola também recupera de lesão, mas não está inscrito.



Os guarda-redes João Pinho e Yerjet, o defesa João Góis, o médio Romeu e os avançados Tang Shi e Gleison completam a lista de ausentes, todos eles por opção técnica.



Lista dos 19 convocados:



- Guarda-redes: Rafael Defendi e Mário Felgueiras.



- Defesas: Francisco Afonso, Miguel Vieira, Bruno Santos, Filipe Ferreira, Marco Baixinho e Pedro Monteiro.



- Médios: Pedrinho, Minhoca, André Sousa, André Leal, Mateus, Christian e Vasco Rocha.



O treinador do Paços de Ferreira acrescentou esta quinta-feira André Sousa aos convocados do último encontro da Liga NOS para a receção ao Moreirense, da 18.ª jornada, no arranque da segunda volta, na sexta-feira.Vasco Seabra repete assim os 18 eleitos para o jogo na Madeira, com o Marítimo (), aos quais junta André Sousa, ainda sem jogar no campeonato e com apenas duas presenças na ficha de jogo como suplente não utilizado.

Autor: Lusa