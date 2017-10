Continuar a ler

"A direção do FC Paços de Ferreira comunica que chegou a acordo para a revogação de contrato de trabalho com o Mr. Vasco Seabra, treinador da equipa profissional do Clube.A direção aproveita para agradecer e destacar todo o trabalho por si desenvolvido ao longo de um ano de trabalho como técnico principal da equipa, demonstrando sempre a sua inequívoca ligação afetiva e profissional ao Clube.A direção do FC Paços de Ferreira aproveita para desejar a Vasco Seabra e aos restantes elementos da equipa técnica, que cessam a sua ligação profissional ao Clube, todo o sucesso no prosseguir das suas promissoras carreiras profissionais."