Vasco Seabra apresentou-se na conferência de imprensa pouco convencido com o resultado. "O Leixões fez um golo e o jogo ficou decidido pela eficácia. Tínhamos o jogo controlado, em termos defensivos, mas acabámos por permitir uma transição com um erro nosso que deu o golo", lamentou o treinador do P. Ferreira, elogiando depois a capacidade de reação da sua equipa: "Procurámos o empate, fomos agressivos, mas faltaram oportunidades. Tudo se resumiu à eficácia do Leixões."

O embate com o Leixões adiou o início da preparação para a Luz. Seabra garante que as mudanças nada tiveram a ver com esse jogo. "Fizemos seis alterações, mas os que entraram já foram todos titulares. Optámos por apostar em jogadores mais frescos que poderiam trazer nova dinâmica à equipa e fluidez ao jogo, mas o golo sofrido provocou ansiedade nos jogadores", concluiu.