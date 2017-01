Continuar a ler

"Falar do mau momento do Sporting parece-me pouco importante e desajustado. É uma equipa recheada de excelentes executantes, joguem eles com mais ou menos regularidade, com um excelente treinador, já com provas dadas. Temos é de desfrutar, dentro do nosso compromisso com o jogo", disse Vasco Seabra.O técnico insistiu, depois, na ideia de que o Paços terá de se focar sobretudo em si e no que pode fazer para "conseguir ser mais estável" e "tentar tirar a bola ao Sporting"."O Sporting é uma equipa com muitos valores, uma equipa extremamente bem treinada, joga sempre com uma rotação muito alta e, por isso, falar dos pontos fracos é darmos tiros nos pés", referiu.Vasco Seabra reconheceu ainda que o Paços "não tem sido 'resultadista'", seguindo antes uma estratégia de "continuidade", na certeza de que "as coisas vão acabar por acontecer", e, nesse sentido, relativizou os números recentes da sua equipa, sem vitórias nos últimos sete jogos.Vasco Seabra disse ser possível olhar para as coisas de diferentes perspetivas e, após enumerar os diferentes jogos e adversários, incluindo Benfica, FC Porto e Vitória de Guimarães, considerou que esse registo também poderá ser visto como "aprendizagem" e que pode servir "para crescer, valorizando aquilo que o Paços tem feito melhor"."Quero uma equipa que jogue determinada e seja ambiciosa, tenha o máximo de posse de bola, possa 'agredir' ofensivamente os adversários, procurando a baliza adversária e demonstrando uma grande entrega no processo de recuperação", sintetizou, em referência ao que pretende como técnico e ao que espera da equipa pacense.Paços de Ferreira (15.º classificado, com 17 pontos) e Sporting (quarto, com 35) defrontam-se no Estádio José Alvalade, pelas 20:30 de sábado, num jogo que terá arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.