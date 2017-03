O treinador do Paços de Ferreira disse esta sexta-feira querer ir além do empate na receção ao Benfica e assim melhorar a prestação diante do FC Porto, também concorrente ao título, na 26.ª jornada da Liga NOS.



"Queremos fazer melhor do que fizemos contra o FC Porto (0-0), queremos não sofrer golos e, se possível, marcar. Sentimo-nos em casa, um lugar estável, e é mais uma oportunidade que temos", disse Vasco Seabra, na conferência de antevisão ao jogo deste sábado.





O técnico pacense evidenciou "a força" e "o conforto" do fator casa para um jogo frente a "um excelente adversário, individual e coletivamente", reforçando o objetivo de repetir a solidez defensiva e melhorar a finalização."Vamos orientar-nos com o objetivo de manter a nossa baliza a zeros e de procurar constantemente a baliza adversária para marcarmos golos. Com a nossa união, força e organização, vamos tentar contrariar o favoritismo [do Benfica], sabendo que é um jogo extremamente delicado em termos do adversário que defrontámos", disse Vasco Seabra.A receita do técnico para que, no final, seja mais um dia feliz para o Paços passa por valorizar o que a equipa faz melhor e ser ainda mais forte naquilo que o adversário é forte."Faremos de tudo para valorizar o que fazemos bem e procuraremos estar mais fortes naquilo que fazemos menos bem. E, em relação ao adversário, naquilo que são muito fortes, tentaremos ser ainda mais fortes, e esperar que seja mais um dia feliz da nossa parte", sublinhou.

Elogios ao Benfica



Sobre o adversário, Seabra disse "valorizar o que é o Benfica enquanto equipa", reconhecendo nos campeões em título "uma equipa extremamente forte".



"[O Benfica] Tem excelentes individualidades, um excelente treinador e uma equipa extremamente forte. Basta ver o percurso nos últimos anos. Vai ser uma equipa que vai encarar o jogo com grande determinação e alma, mas queremos ser nós, no fim, a fazer a diferença", acrescentou.



Para o técnico pacense, "equipas que lutam para serem campeãs nacionais não podem estar dependentes de jogar antes ou depois" umas das outras ou agarrar-se a desculpas sobre ausências de determinados jogadores, repisando a ideia de que "vai ser um jogo disputado".



O Paços de Ferreira, 14.º classificado com 26 pontos e a permanência bem encaminhada, defronta o líder Benfica, com 63, no estádio Capital do Móvel, este sábado, a partir das 20h30, num jogo que terá arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.