Continuar a ler

"Sentimo-nos mais fortes e sentimos que vamos fazer um bom jogo na Madeira. Vamos ser competitivos e queremos trazer os três pontos", disse o técnico pacense, na conferência de antevisão ao jogo nos Barreiros.As duas equipas jogaram a meio da semana para a Taça da Liga e partilharam a despedida da competição, anterior a este jogo no caso dos pacenses, mas Vasco Seabra desvalorizou os resultados e em especial os efeitos disso na formação madeirense."[Os maritimistas] Fizeram um bom jogo, um jogo muito competente, podiam ter passado e isso só representa a qualidade que têm enquanto equipa. Não vamos centrados em desmotivações deles ou em falhas que possam ter, mas antes naquilo que temos de fazer para superar um excelente adversário, uma equipa organizada e que tem vindo a fazer bons resultados no campeonato", sublinhou.Vasco Seabra falou mesmo numa "equipa estável", reconhecendo no Marítimo "um adversário difícil", sem deixar de realçar a vontade pacense de ser superior e o desejo de superação no jogo que encerra a primeira volta do campeonato."Queremos ganhar na Madeira e conquistar a permanência o mais cedo possível. Acreditamos no plantel, acreditamos que as nossas ideias têm sido aceites e sentimos que vamos fazer um campeonato estável e ambicioso. Ponto a ponto, vamos centrar-nos no crescimento da equipa, para que consigamos ser estáveis, agressivos e uma equipa à Paços", acrescentou.O Paços de Ferreira, 12.º classificado, com 17 pontos, defronta o Marítimo, nono, com 23, no Estádio dos Barreiros, no Funchal, no domingo, às 16 horas, num jogo que terá arbitragem de Manuel Oliveira, da associação do Porto.