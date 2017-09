Continuar a ler

"Em alguns momentos do jogo, e depois a espaços, conseguimos controlar a bola com qualidade e criar oportunidades mais claras. Depois do intervalo, a equipa sentiu algum peso de querer segurar o resultado, mas, depois de sofrer o golo, demonstrámos união coletiva e procurámos o golo da vitória, mesmo depois de termos sido socados por estarmos a ganhar 2-0 e termos sofrido o empate. Houve mérito do Moreirense pela forma como nos provocou as situações. Fizemos um penálti em que estava a bola controlada e não havia necessidade desse penálti", disse ainda.