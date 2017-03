Continuar a ler

Embora descontente com o resultado, Vasco Seabra lembrou que a sua equipa está em fase de crescimento e que, este, foi um jogo em que controlou as operações. "Este é o terceiro jogo sem perder e queremos continuar neste crescimento. Não fizemos o que normalmente as equipas fazem em casa, que é jogar sempre em ataque continuado, fizemos um jogo estável e tranquilo, sem dar espaços para o Tondela aproveitar em contra ataques", finalizou.



O técnico doelogiou a exibição da sua equipa embora tenho concedido um empate sem golos diante do lanterna vermelha,, neste domingo, em casa, na 24.ª jornada da liga NOS."Esperava outro resultado, não somos de criticar, mas hoje fomos a única equipa que quis ganhar o jogo. Tivemos critério, qualidade na posse de bola, só nos faltou um pouco mais de critério no último terço", afirmou Vasco Seabra no final do encontro."Tivemos uma bola no poste, outra na barra e duas boas defesas do Cláudio [Ramos], e também não permitimos oportunidades ao adversário, mantendo a baliza a zeros".

Autor: Lusa