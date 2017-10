A vitória conquistada ao Moreirense, por 3-2, permitiu que o Paços de Ferreira igualasse o registo da época passada, à passagem da oitava jornada do campeonato, e esfriou as desconfianças que pairavam sobre Vasco Seabra.

O registo exibicional da equipa tem sido o principal foco de descontentamento, mas a verdade é que o treinador pacense está a conseguir contornar esse fator de exigência dos adeptos com a acumulação de pontos que permitem ocupar uma posição tranquila na tabela. Para além disso, o Paços de Ferreira apenas perdeu um jogo nas últimas cinco jornadas, com o desaire a acontecer no estádio da Luz, frente ao Benfica, por 0-2.

É neste estado de confiança reforçada que a equipa coloca o foco desta semana na fase de grupos da Taça CTT. Depois da derrota no jogo inaugural, em Matosinhos, frente ao Leixões, os pacenses recebem já no próximo domingo o Rio Ave.

Autor: José Santos