O avançado brasileiro, de 23 anos, chegou esta a semana a Paços de Ferreira, oriundo do Estoril-Praia, mas só poderá estrear-se pela formação nortenha e na atual edição da Liga NOS quando alguém deixar o plantel, libertando uma vaga.



O técnico pacense, que falava à margem da conferência de antevisão ao jogo com o Marítimo, na Madeira, para a Liga, evitou, por outro lado, comentar cenários citados na imprensa, como o possível ingresso do médio Filipe Melo, a atuar em Inglaterra, ou o eventual interesse do Vitória de Guimarães em Welthon.



O treinador do Paços de Ferreira, Vasco Seabra, reconheceu este sábado no 'reforço' Luiz Phellype um avançado capaz de acrescentar qualidade ao plantel, mas evitou comentar novos cenários envolvendo entradas e saídas no clube da Liga NOS."Só posso falar do Luiz, pois não tenho conhecimento de mais nenhum jogador. O Luiz Phellype é um jogador que apreciamos, será mais uma opção, não ainda neste momento, mas sentimos que a breve prazo poderá trazer-nos mais uma solução e que será um jogador que acrescentará mais qualidade e competitividade ao plantel", disse Vasco Seabra.

