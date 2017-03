Continuar a ler

O técnico dos castores saudou depois os seus jogadores pela entrega na partida: "Jogar contra equipas que nos obrigam a exigência máxima muitas vezes nem é o desgaste físico, é mais o emocional do foco que temos de ter. Um adversário com qualidade, que nos obriga a tomar constantemente decisões. A equipa respondeu e correspondeu. Um ponto que nos traz confiança. É o orgulho deles porque individualmente entregam-se diariamente. Por isso é um prémio para eles, este ponto conquistado".



O P. Ferreira já fez escorregar Benfica e FC Porto no seu reduto, mas Vasco Seabra prefere deixar os louros para os seus pupilos: "Sinto-me qualificado por ter orgulho de trabalhar com este grupo de atletas. Não conseguiria nada sem eles, são eles os reais obreiros do que estamos a conquistar". O técnico dos castores saudou depois os seus jogadores pela entrega na partida: "Jogar contra equipas que nos obrigam a exigência máxima muitas vezes nem é o desgaste físico, é mais o emocional do foco que temos de ter. Um adversário com qualidade, que nos obriga a tomar constantemente decisões. A equipa respondeu e correspondeu. Um ponto que nos traz confiança. É o orgulho deles porque individualmente entregam-se diariamente. Por isso é um prémio para eles, este ponto conquistado".O P. Ferreira já fez escorregar Benfica e FC Porto no seu reduto, mas Vasco Seabra prefere deixar os louros para os seus pupilos: "Sinto-me qualificado por ter orgulho de trabalhar com este grupo de atletas. Não conseguiria nada sem eles, são eles os reais obreiros do que estamos a conquistar".

Vasco Seabra referiu que o P. Ferreira conseguiu dividir o jogo com o Benfica na segunda parte, frisando que gostava de ter saído do encontro com os três pontos."O Benfica entrou muito forte e obrigou-nos a ficar recuados. Quando saímos com critério, conseguimos criar perigo. Na segunda parte equilibrámos e dividimos o jogo. Aumentámos drasticamente a posse de bola. O Benfica tem esta oportunidade no final, nós tivemos a bola na trave, mas foi um jogo mais dividido e com mais emoção. Só conseguimos isto pelo apoio dos adeptos e pelos sinais de crescimento que vamos dando. A inauguração desta bancada é mais um e gostávamos de ter brindado com os três pontos, mas não foi possível", afirmou à Sport TV.

Autor: Luís Miroto Simões