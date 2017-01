Continuar a ler

"O lance do penálti (terceiro golo do Marítimo) acaba por ser o lance marcante do jogo. Ainda assim, a equipa ainda tentou ripostar e teve o lance do Barnes para fazer o 3-2. Eu estou muito longe. Parece ter sido um lance difícil", explicou Vasco Seabra.



Finalmente, o treinador salientou a atitude da equipa e lembrou que a meta é sempre melhorar: "A equipa deu mostras de crença daquilo que faz apesar de ter sofrido dois golos que não queríamos. Manifestou-se, quis virar o jogo para o nosso lado mas não conseguimos. Temos 17 jogos para conseguirmos fazer uma caminhada mais forte, mais agressiva e para conseguirmos saltar lugares, que é o nosso objetivo".

Vasco Seabra lamentou o desaire deste domingo no Funchal, diante do Marítimo , na 17.ª jornada da Liga NOS."Não fomos surpreendidos, estávamos preparados para os lançamentos longos do Marítimo, para os cantos abertos. Infelizmente, não conseguimos contrariá-los e não estivemos tão bem como desejávamos para evitar que estivéssemos a correr atrás daquilo que aconteceu. Reduzimos para 2-1 ainda na primeira parte, em que a melhor oportunidade ainda foi nossa. Na segunda parte, voltámos a tentar reagir. Tivemos uma ocasião em que o guarda-redes (do Marítimo) volta a fazer uma grande defesa e podíamos ter feito o empate", comentou o técnico no final do encontro.

Autores: Lusa e Luís Miroto Simões