O P. Ferreira inicia esta tarde a sua participação na fase de grupos da Taça CTT com o objetivo claro de chegar a um lugar de destaque na prova. Esta intenção ficou explícita nas palavras de Vasco Seabra, ao deixar uma mensagem de prioridade idêntica às restantes provas, não se coibindo de afirmar que não pensará em poupanças, mesmo sabendo que o compromisso com o Benfica está a apenas três dias.

"Temos aspirações na Taça CTT, porque é uma competição como todas as outras em que entramos. Queremos jogá-la para ganhar e entraremos da forma como sentimos ser a melhor para projetarmos o jogo", afirmou o treinador dos pacenses, que não quer os jogadores com a cabeça no duelo com o Benfica, para o campeonato. "A seu tempo começaremos a preocupar-nos com o jogo de sábado. Não fazemos contas antecipadas. Temos um jogo de responsabilidade máxima em que queremos entrar a vencer na prova. Queremos conquistar também a segunda vitória consecutiva e construir essa dinâmica de sucesso", vincou.

O treinador dos castores antevê um jogo complicado com os matosinhenses, por aquilo que têm feito no seu campeonato: "É uma equipa muito agressiva, muito compacta e com bons executantes. Tem também aspirações de uma possível chegada aos lugares de cima da tabela da 2ª Liga." Leixonenses destemidos O técnico do Leixões, João Henriques, pretende dar continuidade ao pleno de vitórias em casa e não teme um rival de 1.ª Liga. "Como tenho dito, independentemente do adversário que seja, queremos vencer o jogo. No Mar queremos continuar a mandar e, apesar de reconhecermos e respeitarmos o valor do adversário, também sabemos qual é o nosso valor e sabemos aquilo que podemos e devemos fazer. Temos as nossas armas e queremos ser competentes e mostrar a nossa qualidade", asseverou o treinador.

Autores: José Santos e Tiago Ribeiro