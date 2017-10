Vasco Seabra sabe que, em casa da Académica, os castores não vão ter uma tarefa fácil. "A estratégia passa sempre por vencer, mas temos consciência que nos calhou uma das equipas mais complicadas. Um adversário de Liga, um clube histórico com uma capacidade grande e que fez um investimento para regressar ao principal escalão", referiu o treinador, de 34 anos, impressionando com o seu oponente: "É experiente e sabe o que quer do jogo..."

Pelo lado dos pacenses, sobretudo o sector defensivo vem estando em xeque. "Temos tido problemas à esquerda porque não podemos contar com o Filipe Ferreira, o Quiñones e o João Góis. São três jogadores que podem resolver aquela posição com mais regularidade e é uma lacuna que nos retira alguma fluidez naquilo que é a nossa primeira fase de construção", reconheceu a propósito.

Continuar a ler

Positiva para o técnico é a disponibilidade de Welthon e Miguel Vieira, duas peças importantes que vão a jogo em Coimbra. A partida seguinte dos pacenses será no Dragão, mas Vasco Seabra garante que esse desafio "não está na mente dos jogadores".

Autor: José Santos