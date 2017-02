Continuar a ler

"Sabemos que vamos defrontar a equipa que, juntamente com o Benfica, tem o melhor registo fora de casa e, por isso, sabemos que vamos ter um adversário muito forte e muito motivado. Por outro lado, é uma motivação para nós, porque regressámos ao estádio onde gostamos de estar, junto dos nossos adeptos e ao local onde queremos fazer a diferença e mudar o rumo para o lugar positivo onde queremos estar", disse.O técnico pacense disse ainda ser a hora de mostrar "a intenção e revolta" da equipa face aos resultados que tardam em aparecer e garantiu empenho para retirar os três pontos do jogo a "uma equipa fortíssima, com excelentes executantes e um excelente treinador"."Sentimos que podemos, queremos e tudo faremos para que a resposta seja absolutamente positiva e que sejam 90 minutos à Paços, para que possamos trazer de volta as vitórias aos nossos adeptos. Olhamos para eles com vontade de os superarmos e de nos valorizarmos, de sermos nós a fazer a diferença", acrescentou.Vasco Seabra reconheceu, por outro lado, que ainda não foi possível manter a estabilidade da equipa, apontando como caminho a seguir a segunda parte do jogo com o Sporting (derrota por 4-2) e muitos dos jogos anteriores, mesmo nesta fase menos positiva, mas reiterou confiança nos jogadores disponíveis."Sentimos que temos o plantel mais equilibrado, mais forte e com mais soluções, estes são os guerreiros que nós queremos e todos juntos, ligados e a olhar para nós mesmos, com toda a força e vontade, darmos alegrias a nós, aos nossos adeptos e direção, A nossa pressão é jogar para ganhar", concluiu.O jogo entre o Paços Ferreira, 15.º classificado, com 17 pontos, e o Vitória Guimarães, quinto, em zona europeia, com 35, realiza-se no Estádio Capital do Móvel, na sexta-feira, pelas 20h30, e vai ser arbitrado por Tiago Martins, da Associação de Lisboa.