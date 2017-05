A continuidade de Vasco Seabra está muito bem encaminhada e aguarda apenas pela oficialização do seu novo contrato, que deverá ocorrer na próxima semana. A SDUQ está a trabalhar com o treinador na definição do plantel e a continuidade de Filipe Melo foi identificada como prioritária.

A preponderância do médio, de 27 anos, impressionou Vasco Seabra, mas ainda há que convencer o Sheffield Wednesday, detentor do passe, a viabilizar o negócio através de um novo empréstimo.

Autor: José Santos