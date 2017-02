Continuar a ler

"Espero um jogo bem disputado entre duas equipas que promovem um jogo positivo, com os olhos postos na baliza adversária", disse o técnico pacense.Para o técnico, "o perigo (de defrontar os vilacondenses) pode vir de todos os lados", destacando Luís Castro, "um treinador com uma ideia de jogo audaz", sem deixar de dizer que o Paços sabe e está preparado para aquilo que o espera em Vila do Conde."O Rio Ave joga bem, tem bons executantes e um treinador que promove uma ideia de jogo de posse, procurando criar desequilíbrios. Sabemos aquilo que podemos esperar e também aquilo que temos de fazer. Temos de ser agressivos, pressionantes e intensos a defender e sair com critério para o ataque", afirmou.Os jogos fora de portas não têm corrido bem aos pacenses, que registam um empate, em Moreira de Cónegos (1-1), e apenas uma vitória, em Setúbal (1-4), num total de oito deslocações, mas Vasco Seabra disse acreditar num final feliz diante do Rio Ave."O nosso trabalho diário e semanal visa corrigir as nossas debilidades e fortalecer as nossas virtudes. Este jogo será uma nova oportunidade para nós e acreditamos que podemos trazer pontos de Vila do Conde", sublinhou.A confiança do treinador resulta também da força do coletivo, entretanto melhorada pelos reforços, "agora mais adaptados" e que "acrescentaram competitividade interna ao plantel".Paços de Ferreira (14.º classificado) e Rio Ave (10.º), separados por cinco pontos, com vantagem dos vilacondenses, defrontam-se no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, pelas 20h30 de sábado, num jogo que terá arbitragem de Tiago Antunes, da associação de Coimbra.