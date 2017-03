Continuar a ler

"Sentimos que esse conforto pontual (30 pontos) nos elevará a fasquia em termos exibicionais e de qualidade de jogo. O que pretendemos é distanciar-nos o mais rapidamente possível. Atingir a meta dos 30 pontos é sempre um objetivo de todas as equipas e, depois dessa meta, procuraremos outras. Mas, neste momento, estamos concentrados nos três pontos que estão em jogo frente ao Tondela", disse.Sobre o jogo de domingo, ao final da manhã, o técnico pacense reconheceu que a sua equipa vai defrontar um adversário também à procura de pontos e que "está numa situação (classificativa) que não condiz com o valor individual do plantel"."Esperamos um adversário com qualidade. Individualmente, é uma equipa capaz, que tem boas soluções e, portanto, vai ser uma equipa que vai querer agarrar o jogo e provar que essa classificação não condiz", referiu.Apesar dos elogios ao lanterna-vermelha do campeonato, a quem se referiu ainda como um "adversário forte e ferido", Vasco Seabra fez questão de dizer que "a bola" está do lado do Paços."Jogamos no nosso estádio, junto dos nossos adeptos, com uma força que nos tem ajudado muito e catapultado para exibições positivas, e, portanto, apesar de o adversário forte, somos capazes e vamos jogar para ganhar", sublinhou, insistindo na ideia de que "todos os jogos valem pontos, são importantes e oportunidades para somar, alcançar vitórias e estabilidade".