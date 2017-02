Continuar a ler

Para o Vitória de Setúbal, "uma equipa tranquila que gosta de ter a bola", Seabra reservou elogios. Destacou, nomeadamente, a "experiência, a muita qualidade no jogo" e "a vontade de jogar de forma positiva, e com a serenidade que a classificação também lhe dá"."Gostamos de jogar contra todas as equipas que jogam o jogo pelo jogo. Nós procuramos fazê-lo, e acredito que vai ser um jogo muito interessante, disputado, com qualidade de ambas as partes e em que queremos sair vencedores", sublinhou.De qualquer das formas, o treinador do Paços disse sentir que tudo depende da forma como a equipa encara as coisas e se orienta para elas."Queremos superar-nos e, respeitando muito o adversário que temos pela frente, sentimos que temos de ser nós a fazer pela vida e ser nós a mostrar o que queremos conquistar", afirmou.Segundo Vasco Seabra, a equipa, com a qualidade acrescida pelos reforços, está "a crescer e a evoluir em termos de treino", precisando agora de "aproximar isso em termos de resultados"."Procuramos que a nossa equipa se sinta confortável e com capacidade para inverter qualquer adversidade ou situação que lhe possa acontecer durante o jogo. Sentimos que vamos entrar novamente de forma mais forte, mais entregue àquilo que são as nossas ideias e não queremos condicionar-nos por algo que aconteça durante o jogo. Sabemos por onde queremos ir e esse é o caminho", concluiu.Paços de Ferreira (14.º classificado, com 20 pontos) e Vitória de Setúbal (oitavo, com 29) defrontam-se no Estádio Capital do Móvel, no domingo, a partir das 16:00, num jogo que terá arbitragem de Nuno Almeida, da associação do Algarve.