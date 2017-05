Continuar a ler

"Queremos terminar bem junto dos nossos adeptos, no nosso estádio, e chegar a essa pontuação [38 pontos]. Temos uma imagem a defender, vamos ser sérios, intensos e dinâmicos e vamos procurar jogar para ganhar", disse Vasco Seabra, acreditando que será "um jogo bem disputado".O treinador pacense insistiu sempre na ideia de uma "atitude séria" da sua equipa, garantiu que, apesar de ser o último jogo do campeonato, só vai haver espaço no onze para os melhores e deixou elogios ao adversário."[O Marítimo] É uma equipa compacta, bem treinada, com um treinador que fez um excelente trabalho. Acredito que vamos ter um jogo sério, importante e bem disputado. [Pelo Paços] Vão jogar os 11 que dão mais garantias à equipa técnica e são convocados os 18 que nos dão mais soluções", sublinhou.O P. Ferreira, num tranquilo 12.º lugar, com 35 pontos, recebe o Marítimo, com 39, e que vai procurar defender na Capital do Móvel o sexto lugar, com direito a participar na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, a partir das 16 horas de sábado, num jogo que terá arbitragem de Hugo Miguel, da Associação de Lisboa.