Os dois golos que Welthon marcou ao V. Setúbal colocaram-no perto de ser o melhor marcador de sempre do P. Ferreira, no somatório dos golos numa só temporada. O brasileiro, de 24 anos, apontou frente aos sadinos o quarto ‘bis’ e aumentou para 16 os remates certeiros na época, ficando a apenas dois golos de igualar a marca de Bruno Moreira, alcançada na época passada.Mas se o agora avançado dos tailandeses do Buriram United conseguiu o feito após 33 jogos, Welthon chegou à marca em apenas 26, deixando boa margem para tentar ultrapassar a marca de Bruno Moreira e registar um novo recorde no clube.Welthon chegou ao P. Ferreira vindo do Remo e já depois de uma passagem fugaz pela equipa B do Sp. Braga, onde apenas realizou nove jogos e marcou dois golos. O seu protagonismo com a camisola dos castores tem despertado a curiosidade de vários emissários, principalmente dos franceses do Nice e do Montpellier.

Autor: José Santos