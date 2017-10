A sobrecarga física de Welthon, provocada pelos sucessivos jogos realizados no campeonato, levou o treinador a poupá-lo no jogo da Taça CTT, frente ao Rio Ave.A ideia passou por recuperar a condição física e mental da principal referência do ataque do P. Ferreira para o embate em Coimbra, a contar para a Taça de Portugal, e no qual equipa de Vasco Seabra deposita esperanças em chegar a uma fase adiantada da competição. A semana de trabalho específico foi vantajosa para Welthon recuperar do desgaste físico e assim deverá regressar à titularidade para tentar recuperar a sua veia goleadora. Isto depois de ter marcado, de penálti, contra o Moreirense.Também Miguel Vieira, decisivo pelo seu tento frente aos cónegos, foi sujeito a trabalho de recuperação física e deve regressar à titularidade para ocupar um lugar no eixo da defesa.

Autor: Bruno Freitas