O Portimonense está no mercado à procura de um homem para o eixo do ataque, uma vez que depois da saída de Stanley para o Varzim conta com apenas duas unidades para essa posição: Fabrício e Pires. Na última jornada, com o Boavista, foi manifesta a escassez de soluções, com apenas Pires disponível devido à lesão de Fabrício.Rui Costa, contratualmente ligado aos algarvios e que rodou por empréstimo no Famalicão, poderia ser a solução, mas o treinador Vítor Oliveira pretende um jogador com outras características. Costa, de resto, poderá ser rentabilizado, ingressando na equipa B do FC Porto.Estão referenciados pela SAD potenciais reforços nos mercados brasileiro e japonês e também no nosso país.

Autor: Armando Alves