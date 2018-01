Continuar a ler

Num balanço da primeira volta, "o que fizemos não foi bom mas foi razoável para uma equipa que vem da 2ª Liga, Sentimos que poderíamos ter mais três ou quatro pontos mas o futebol não se vive de ses mas da realidade e queremos iniciar a segunda volta com um bom resultado, uma vitória, que nos colocaria acima dos 20 pontos".O treinador do Portimonense espera, no Bessa, "um jogo muito difícil, pois o Boavista é uma equipa forte, de qualidade, que tem feito um campeonato muito interessante e sabe o que faz, e será um duro obstáculo".Os algarvios fecharam a primeira volta com um empate em Paços de Ferreira alcançado em inferioridade numérica "num jogo em que a qualidade não foi fantástica mas a equipa mostrou grande entrega, disponibilidade, entreajuda e espírito de sacrifício, indícios que nos permitem antever um crescimento em termos de confiança, o que nos ajudará a ter um bom desempenho no Bessa".No Bessa Vítor Oliveira não poderá contar com Fabrício (lesionou-se em Paços de Ferreira num tendão de Aquiles, sem que essa informação fosse prestada pelo departamento de comunicação dos algarvios, e fez um teste esta sexta-feira, não reunindo condições para jogar) e com Tabata, castigado, o que obrigará a mexidas no ataque. "São duas baixas e teremos de fazer reajustes no setor ofensivo mas estou seguro de que os jogadores chamados para essas posições irão dar uma boa resposta".Além de Fabrício e Tabata também Ricardo Pessoa e Chidera, ambos lesionados, estão indisponíveis. Por opção ficaram em Portimão Carlos, Jadson, Inácio e Marcel.Ricardo Ferreira e Léo.Lumor, Lucas Possignolo, Rúben Fernandes, Hackman e Felipe Macedo.Pedro Sá, Ewerton, Hebling, Ryuki, Paulinho, Dener e Rosell.Nakajima, Manafá, Wellington e Pires.