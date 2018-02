Continuar a ler

Os sócios pagarão apenas cinco euros e os bilhetes para os topos norte e sul custarão 15, para a central nascente 25 e para as laterais nascente 20. As claques do Benfica serão colocadas nas laterais nascente.O Portimonense apresentou esta sexta-feira os dois últimos reforços de inverno, o lateral-esquerdo Rafa Soares, que estava no Fulham e pertencia aos quadros do FC Porto, e o avançado André Clóvis, emprestado pelo Internacional de Porto Alegre.Rafa Soares não foi muito feliz no Fulham, com um lesão a atrapalhar a sua afirmação, e espera retomar, em Portimão, "os desempenhos positivos que tive nas últimas épocas, na Académica e no Rio Ave", mostrando satisfação "por vir integrar um grupo que tem praticado um futebol de qualidade".Já André Clóvis, campeão brasileiro de sub-23 no último ano, mostra-se agradecido por "ter oportunidade de mostrar o meu valor na Europa, o sonho de qualquer jogador brasileiro".