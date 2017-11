O Portimonense assegurou os serviços do fisioterapeuta brasileiro Clayton Mendes, de 35 anos, que chegará a Portugal nos próximos dias, depois de resolver questões burocráticas necessárias para trabalhar no nosso país.Clayton estava ao serviço do Jacuipense, clube do interior do estado da Bahia, e recebeu um convite de Robson Ponte, diretor-geral da SAD do Portimonense. Os alvinegros procuravam um profissional para preencher a vaga deixada em aberto pela saída de Joel Fernandes e a escolha recaiu num profissional conhecido de Robson Ponte.Um dos propósitos de Clayton Mendes prende-se com o estabelecimento de uma parceria entre o Jacuipense e o Portimonense. "A intenção é fazer esse trabalho de intercâmbio. Claro que isso exige tempo, importando saber se haverá realmente interesse em fazer esse tipo de parceria", revelou o fisioterapeuta, em declarações ao site Bahia Notícias, que divulgou a contratação de Clayton pelo emblema algarvio.

Autor: Armando Alves