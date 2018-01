Continuar a ler

Segundo Vítor Oliveira, os resultados conseguidos diante do Benfica (2-2) e do Sporting Braga (2-2) para a Taça da Liga, "foram moralizadores, pois a equipa entrou a perder, mas conseguiu inverter os resultados, o que deu confiança"."Dado o momento de confiança que estamos a atravessar e o facto de o jogo ser em nossa casa, permite-nos ter a aspiração de somar os três pontos", sublinhou.Para o técnico algarvio, o primeiro jogo do ano "é muito importante", acrescentando que os jogos em casa com equipas do mesmo campeonato "são sempre para vencer"."As boas exibições não chegam, pois o campeonato não se ganha com nota artística e temos de fazer pontos", concluiu o técnico.O Portimonense, 12.º classificado com 16 pontos, recebe, pelas 20:15 de quinta-feira, o Belenenses, em jogo da 16.ª jornada da I Liga.