Continuar a ler

Jadson, Ewerton e Marcel, todos vindos de lesões, foram utilizados pelo treinador do Portimonense, Vítor Oliveira.



A seleção de Cabo Verde, já afastada da luta pelo apuramento para o Mundial da Rússia, desloca-se na próxima terça-feira ao Burkina Faso, no último jogo do Grupo D da qualificação africana, ganho pelo Senegal. Jadson, Ewerton e Marcel, todos vindos de lesões, foram utilizados pelo treinador do Portimonense, Vítor Oliveira.A seleção de Cabo Verde, já afastada da luta pelo apuramento para o Mundial da Rússia, desloca-se na próxima terça-feira ao Burkina Faso, no último jogo do Grupo D da qualificação africana, ganho pelo Senegal.

O Portimonense empatou na manhã deste sábado, sem golos, com a seleção de Cabo Verde, num ensaio disputado à porta fechada, no Estádio Municipal de Portimão.O jogo de treino teve duas partes de 35 minutos e a melhor oportunidade pertenceu ao Portimonense, com Pires a atirar ao lado (24') na cobrança de um penálti, depois de falta cometida sobre Paulinho no interior da área de Cabo Verde.

Autor: Armando Alves