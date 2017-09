O médio Ewerton, uma das unidades mais influentes do Portimonense, acredita que a equipa algarvia "não irá alterar a sua habitual matriz de jogo" no Dragão, amanhã à noite, frente ao FC Porto, e promete atrevimento. "Queremos jogar olhos nos olhos e impor o nosso futebol, em busca de pontos, sabendo que pela frente estará um adversário de grande qualidade", assinalou o futebolista.

O brasileiro acrescentou ainda que "o FC Porto lidera o campeonato e tem uma equipa muito forte, mas no futebol tudo é possível e procuraremos surpreender".

O médio ficou "feliz" com o regresso às vitórias, diante do Feirense (2-1), destacando o bom desempenho do japonês Nakajima. "Acredito que será um dos destaques da Liga NOS. Adaptou-se depressa, é muito talentoso e veloz e creio que irá continuar a crescer", elogiou Ewerton. Entretanto, o grupo trabalha hoje pela manhã e segue de imediato viagem rumo ao Norte. Jadson, Inácio, Marcel, Chidera e Tabata são os elementos indisponíveis.