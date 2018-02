Continuar a ler

"É um privilégio estar a ajudar o Portimonense e a entrar na história deste emblema", assinala Fabrício, que agradece "a Deus, em primeiro lugar", e a todos os que trabalham no clube – começando pelos seus colegas – e "se esforçam por erguer bem alto o nome da cidade e da região".



No capítulo pessoal o máximo de golos numa só temporada em Portugal (14, em 2015/16) também está prestes a ser alcançado, mas o foco, diz o dianteiro, "é o coletivo" e a necessidade de somar pontos para atingir os objetivos. Por isso, assegura: "Quantos mais golos marcarmos melhor. Procurarei aproveitar todas as oportunidades que surgirem."



Uma eficácia com reflexos num outro registo: em 15 participações no campeonato principal, este é já o segundo melhor ataque de sempre dos alvinegros (35 golos) e a marca recorde, de 1984/85 (51 golos), está longe, mas poderá ser alcançada.



"O Portimonense vive uma boa fase e conseguimos duas vitórias seguidas fora, quando, antes disso, não tínhamos nenhuma, com a equipa a mostrar grande esclarecimento na zona de remate, algo que, noutras fases da época, não sucedeu", sustenta Fabrício.



Com o remate certeiro em Santa Maria da Feira, Fabrício aproximou-se do pódio dos melhores goleadores de sempre do Portimonense, numa só época, no campeonato principal e tem agora sob ponto de mira duas antigas estrelas dos alvinegros: o belga Cadorin e o búlgaro Guetov.A manter a eficácia revelada neste início de 2ª volta (sete golos nos últimos cinco jogos), o avançado brasileiro depressa chegará ao topo da lista, depois de ter-se tornado no jogador do Portimonense a marcar por mais vezes, seis, em três partidas consecutivas.

Autor: Armando Alves