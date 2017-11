Continuar a ler

Além de Fabrício também Ryuki (lesionado) e Manafá (por opção) saíram dos convocados, entrando para os seus lugares Pedro Sá (vindo de castigo) e Jadson e Marcel (recuperados de lesões). Ricardo Pessoa, Lucas Possignolo, Inácio e Chidera continuam fora das opções, por lesão.



"Pese embora os resultados negativos registados até ao momento, o Moreirense é tradicionalmente difícil no seu reduto e tem um novo treinador, o que poderá acarretar algumas mudanças e um acréscimo de motivação. Vamos preparados para um jogo complicado, como todos os que envolvem equipas apostadas em garantir a permanência", assinala Vítor Oliveira.



Para o treinador do Portimonense "o fator casa poderá ser importante mas pretendemos capitalizar o resultado obtido frente ao Vitória de Setúbal e trazer pontos. Sabemos dos problemas que enfrentaremos, acreditando, também, que criaremos muitas dificuldades ao nosso adversário".

A goleada imposta ao Vitória de Setúbal "veio moralizar o grupo mas o ótimo é inimigo do bom e não podemos facilitar. Queremos que a história deste último jogo se repita e queremos evitar histórias menos boas, em que não conseguimos pontos".



O Portimonense vive o melhor ciclo da época (três jogos sem derrotas) e, diz Vítor Oliveira, "trabalhar em cima de vitórias é sempre muito melhor, pois os níveis de confiança estão lá em cima. Contudo, no futebol as coisas mudam de um momento para o outro e teremos de trabalhar arduamente para que este ciclo positivo se prolongue."



Lista de convocados:



Guarda-redes: Ricardo Ferreira e Léo;

Defesas: Lumor, Felipe Macedo, Rúben Fernandes, Jadson e Hackman;

Médios: Paulinho, Marcel, Hebling, Dener, Rosell e Pedro Sá;

O avançado Fabrício, melhor marcador do Portimonense na Liga NOS (cinco golos) e autor de um bis na goleada (5-2) ao Vitória de Setúbal, na última segunda-feira, é baixa de última hora nos algarvios para o jogo deste sábado no reduto do Moreirense."Apresenta uma dor numa coxa. Fez um teste na manhã desta sexta-feira e sente algum desconforto, pelo que não iremos correr riscos", referiu o treinador do Portimonense, Vítor Oliveira, na antevisão ao jogo de Moreira de Cónegos.

Autor: Armando Alves