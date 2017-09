Fabrício lamentou os erros cometidos pelo Portimonense no Estádio do Dragão, que custaram, a seu ver, a derrota com o FC Porto."Facilitámos e contra FC Porto não se facilita. É absurdo tomar três golos em seis minutos e aí ficou mais difícil ir atrás do jogo. Foi difícil. Uma equipa que tem tido a nossa qualidade de jogo e facilitar da forma que fizemos, não existe… não pode acontecer. Mesmo assim não desistimos e ainda fizemos dois golos", referiu à Sport TV.O jogador recusou ainda a ideia de que os golos algarvios tenham sido um prémio para a equipa: "Prémio seria levar pontos. Infelizmente sofremos cinco golos, fizemos dois, podíamos ter feito mais, mas facilitámos e saímos com esta derrota. Agora é descansar e emendar os erros".