O treinador do Portimonense, Vítor Oliveira, decidiu transformar o médio-ofensivo Fabrício em ponta-de-lança e os resultados estão à vista: seis golos desde o começo da época, cinco dos quais na Liga NOS, atestam a validade dessa aposta.

"Pensei que seria uma solução de recurso para a posição, algo de curto prazo, mas depois acabei por perceber que o treinador planejara a minha mudança de funções", recorda Fabrício. "Ele e toda a restante equipa técnica acreditaram mais do que eu no sucesso dessa adaptação", adianta o jogador a Record, entre sorrisos.

Os primeiros tempos "foram difíceis e obrigaram a um trabalho árduo para entender os movimentos", admite Fabrício, que acrescenta: "Uma coisa é jogar de frente para a baliza, com espaço, procurando servir os companheiros ou criar desequilíbrios. Outra, bem diferente, é jogar de costas para a baliza, numa posição mais fixa, com menos liberdade."

O brasileiro, de 27 anos, explica as diferenças. "Antes servia o ponta-de-lança e os extremos ou rompia pela área e agora dependo dos médios para entrar no jogo. Estamos a melhorar, fruto de um maior entrosamento e da reconhecida qualidade dos nossos homens do meio-campo", frisa.

Fabrício sonha "ultrapassar a fasquia dos dez golos" e mostra-se "feliz nas novas funções, depois de um processo doloroso". "Gosto de desafios, já tive vários na carreira, e este é mais um", finaliza.