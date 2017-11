Faleceu na madrugada deste domingo João Alfarroba, que durante várias décadas desempenhou a função de roupeiro do Portimonense. Era um símbolo vivo do clube, estando ligado aos maiores feitos da história dos alvinegros, incluindo as quatro subidas ao escalão maior do futebol português.Figura muito querida no seio do grupo e entre os adeptos, João Alfarroba contava 80 anos e esteve no ativo até há poucas semanas, quando o seu estado de saúde se agravou, obrigando a internamento hospitalar. As cerimónias fúnebres ainda não estão marcadas.À família enlutada e ao Portimonense, Record endereça as mais sentidas condolências.

Autor: Armando Alves