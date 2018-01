O extremo brasileiro Galeno (que ontem assistiu ao jogo contra o Sp. Braga) e o médio-ofensivo argentino Fede Varela, ambos cedidos ao Portimonense pelo FC Porto no âmbito da transferência de Paulinho para o Dragão, serão apresentados amanhã ao início da tarde.

Não está afastada a possibilidade de Galeno já participar, hoje (a partir das 15 horas), num ensaio à porta fechada com os coreanos do Ulsan, no qual Vítor Oliveira recorrerá aos não utilizados no duelo com o Sp. Braga e ainda a alguns juniores.

