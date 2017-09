Continuar a ler

Lumor, o habitual titular na esquerda, já trabalha sem limitações, mas vem de lesão, e Inácio, o outro jogador do plantel para a posição, continua de baixa, pelo que Vítor Oliveira deverá apostar em Hackman.



O treinador admite que o Portimonense "dispõe de reduzidíssima percentagem de possibilidades de êxito no Dragão", mas promete "chatear o FC Porto", num jogo em que tem "pouco a perder e muito a ganhar". Lumor, o habitual titular na esquerda, já trabalha sem limitações, mas vem de lesão, e Inácio, o outro jogador do plantel para a posição, continua de baixa, pelo que Vítor Oliveira deverá apostar em Hackman.O treinador admite que o Portimonense "dispõe de reduzidíssima percentagem de possibilidades de êxito no Dragão", mas promete "chatear o FC Porto", num jogo em que tem "pouco a perder e muito a ganhar".

Ausente diante do Feirense devido a castigo (foi expulso frente ao Benfica), Hackman deverá voltar ao onze do Portimonense no Dragão, no lugar de defesa-esquerdo, com Rúben Fernandes a derivar para o seu lugar de raiz, o centro da defesa.Hackman é lateral-direito e pode também jogar a central. Na Luz foi adaptado com sucesso à esquerda, até receber ordem de expulsão num lance polémico que deu a igualdade ao Benfica.

Autor: Armando Alves