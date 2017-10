Continuar a ler

"Estou feliz por ser chamado pela primeira vez. Tenho trabalhado muito à espera de oportunidades para mostrar o meu futebol", refere o jogador, que se considera "ambientado ao clube e à cidade".



"O futebol, em Portugal, não é muito diferente do que se joga na Holanda, onde estive dois anos. E vim encontrar muitos brasileiros aqui, o que ajudou na adaptação", adianta Hebling, que espera dispor de alguns minutos em Moura: "Estou pronto, agora depende do treinador."



O Portimonense vai defrontar um adversário de um escalão inferior mas "estamos avisados dos possíveis perigos perante uma equipa muito motivada por receber um representante do escalão principal. Tudo se decide nesta partida e teremos de dar o nosso melhor para seguirmos em frente", adverte Hebling.



Marcel, Tabata, Chidera, Inácio e Ewerton estão entregues ao departamento médico e, por opção, também não integram a lista de convocados Ricardo Ferreira, Ryuki, Jadson e Lumor. Este último esteve ao serviço da seleção do Gana e não tem, por isso, trabalhado com o grupo.



Lista dos convocados:



Guarda-redes: Carlos e Léo



Defesas: Ricardo Pessoa, Lucas Possignolo, Felipe Macedo, Rúben Fernandes e Hackman



Médios: Pedro Sá, Paulinho, Hebling, Dener e Rosell



O médio brasileiro Gustavo Hebling é a grande novidade na lista de convocados do Portimonense com vista ao jogo no reduto do Moura, da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, marcado para as 15 horas deste domingo.Inscrito minutos antes do fecho do mercado, Hebling, de 21 anos, que estava ligado ao Paris Saint-Germain mas nunca atuou pelos franceses (nas duas últimas épocas serviu o Zwolle, da Holanda, por empréstimo), poderá estrear-se oficialmente com a camisola dos alvinegros.

Autor: Armando Alves