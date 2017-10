Continuar a ler

Na entrevista o médio aborda a saída do São Paulo e os tempos vividos na Holanda. "Eles enrolaram demais com a renovação. Comecei a ficar chateado e então veio a proposta (do PSG) nos valores que a gente queria, através do empresário Mino Raiola. Com todo o impasse vivido perdi o Mundial de sub-20", revela Hebling, acrescentando ainda que FC Porto, Benfica e Inter de Milão estavam interessados nos seus serviços.



Sobre a passagem pelo PEC Zwolle, "sabia que na temporada de estreia seria difícil dar nas vistas, pois era tudo diferente, a começar pela língua. Na segunda época lesionei-me e desentendi-me com o treinador..."



O médio brasileiro Hebling, contratado pelo Portimonense momentos antes do fecho do mercado, assinando por três épocas, ainda não se estreou oficialmente pelos algarvios mas alimenta o sonho de um dia representar o Paris Saint-Germain, que, garante, ainda lhe paga os salários.O jogador assinou pelo clube francês em 2015 mas não chegou a vestir a camisola da atual equipa do compatriota Neymar em jogos oficiais, sendo cedido aos holandeses do PEC Zwolle. "Queria fazer parte do plantel do PSG, depois de dois anos na Holanda. Disseram-me que seria difícil. Então surgiu o Portimonense: o Antero Henrique, (diretor desportivo dos parisienses) é parceiro do presidente aqui e sugeriu esta possibilidade para pegar ritmo. Quem paga meu salário é o PSG. Foi um acordo deles para não ocupar vaga de estrangeiro e manter uma cláusula de recompra", revelou Hebling em entrevista ao UOL Esporte.

