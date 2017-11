João Alfarroba, roupeiro do Portimonense falecido no último domingo, será recordado este sábado, numa homenagem póstuma que terá lugar antes do jogo com o Tondela, a contar para a 12.ª jornada da Liga NOS.Os jogadores do Portimonense entrarão em campo com camisolas em que recordarão Alfarroba, posando depois para uma foto com uma faixa alusiva ao carinho que todo o grupo tinha pelo roupeiro.Antes do início da partida será respeitado um minuto de silêncio em memória de João Alfarroba e os jogadores do Portimonense exibirão um fumo preto nas suas camisolas.Alfarroba contava 80 anos e trabalhou durante largas décadas com sucessivas gerações de jogadores que passaram pelos alvinegros, granjeando incontáveis amigos no mundo do futebol. Esteve ligado às quatro subidas do Portimonense ao escalão principal do futebol português e encarnava a alma do clube, sendo um fervoroso adepto.

Autor: Armando Alves