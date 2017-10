O lateral-esquerdo Inácio, cedido pelo FC Porto, deverá fazer a sua estreia oficial com a camisola do Portimonense no jogo do próximo domingo frente ao Moura, a contar para a Taça de Portugal. Uma lesão muscular tem impedido o defesa de entrar nas opções de Vítor Oliveira. Recuperado, poderá beneficiar do desgaste acumulado por Lumor, que está ao serviço da seleção do Gana e jogou no sábado, voltando a atuar amanhã, na Arábia Saudita.

Autor: Armando Alves