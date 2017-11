O médio-ofensivo Bruno Reis, de 18 anos, assinou esta quinta-feira o seu primeiro contrato profissional, comprometendo-se com o Portimonense até 2022.

O promissor futebolista integra a equipa júnior dos alvinegros mas já foi por diversas vezes chamado a trabalhar com os seniores e inclusive marcou um golo num jogo de treino com o Louletano. Bruno Reis só conheceu até ao momento uma camisola na sua carreira, a do Portimonense.

Continuar a ler

A assinatura do primeiro contrato profissional não altera, para já, o estatuto de Bruno Reis, que continuará a atuar pelo conjunto júnior, orientado por Ivo Garcia, podendo ser chamado para os treinos dos seniores sempre que necessário. A oficialização do contrato ocorreu na presença do presidente da SAD, Rodiney Sampaio, e representa o início de uma aposta nos valores do concelho e do Algarve, que será intensificada nas próximas épocas.

Autor: Armando Alves