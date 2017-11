Continuar a ler

Face a essa convocatória, registam-se as saídas de Marcel, por lesão, e Felipe Macedo, por castigo, depois de ter sido expulso na partida com os portistas.



De fora das opções de Vítor Oliveira, por lesão, continuam Ricardo Pessoa, Ryuki e Chidera.



O Portimonense, 11.º classificado, e o Tondela, 10.º, ambos com 12 pontos, defrontam-se no sábado, às 16H00, no Estádio Municipal de Portimão.



Lista de convocados (18 jogadores):



- Guarda-redes: Ricardo Ferreira e Carlos Henriques.



- Defesas: Hackman, Jadson, Lucas, Rúben Fernandes e Lumor.



- Médios: Pedro Sá, Rosell, Dener, Ewerton e Paulinho.



- Avançados: Nakajima, Fabrício, Manafá, Tabata, Pires e Wellington. Face a essa convocatória, registam-se as saídas de Marcel, por lesão, e Felipe Macedo, por castigo, depois de ter sido expulso na partida com os portistas.De fora das opções de Vítor Oliveira, por lesão, continuam Ricardo Pessoa, Ryuki e Chidera.O Portimonense, 11.º classificado, e o Tondela, 10.º, ambos com 12 pontos, defrontam-se no sábado, às 16H00, no Estádio Municipal de Portimão.Ricardo Ferreira e Carlos Henriques.Hackman, Jadson, Lucas, Rúben Fernandes e Lumor.Pedro Sá, Rosell, Dener, Ewerton e Paulinho.Nakajima, Fabrício, Manafá, Tabata, Pires e Wellington.

Os regressos de Lucas e Paulinho são as duas novidades da convocatória do técnico do Portimonense para a receção de sábado ao Tondela, relativa à 12.ª jornada da Liga NOS.O defesa central e o médio ofensivo brasileiros recuperaram de lesões e foram chamados por Vítor Oliveira, depois de terem falhado a deslocação da semana passada ao terreno do FC Porto (3-2), em jogo da terceira ronda da Taça de Portugal.

Autor: Lusa