Uma luta entre brasileiros na zona central da defesa do Portimonense, com Lucas a mostrar-se confiante: "Tivemos alguns problemas no processo defensivo, sobretudo no início da época, mas, com muito trabalho, conseguimos melhorar e os dois últimos jogos provam isso, pois sofremos apenas um golo e de penálti."



As gordas vitórias diante de Rio Ave e Marítimo "deixam-nos mais confiantes e a equipa conseguiu aliar desempenhos positivos, na linha de outros que já rubricara, à sempre importante conquista de pontos".



Este é, assinala Lucas, "um bom momento para recebermos uma equipa que luta pelo título e quererá ganhar". "Nós também temos vocação ofensiva e acredito que será uma partida interessante e de muita qualidade, em que tudo faremos para vencer."

A defesa do Portimonense terá uma tarefa de grande exigência hoje à noite: Jonas marca há dez jogos consecutivos e é um perigo público, mas o central Lucas Possignolo quer manter a baliza dos alvinegros "inviolável, como sucedeu no último jogo, na Madeira"."Jonas é um excelente jogador e justificará cuidados especiais; pará-lo será muito importante", admite o defensor da turma de Portimão, adiantando: "Teremos de marcá-lo bem, jogando com grande concentração, de forma a que ele fique em branco, assim como os outros jogadores do Benfica, pois o perigo pode vir de qualquer lado, devido à enorme qualidade do nosso adversário."

Autor: Armando Alves