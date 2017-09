Continuar a ler

De fora continuam os lesionados Jadson, Tabata, Marcel, Chidera e Inácio. Este último nunca seria chamado mesmo que se encontrasse apto, pois representa o Portimonense por empréstimo do FC Porto.



Lista dos convocados:

Guarda-redes: Ricardo Ferreira e Léo

Defesas: Ricardo Pessoa, Lucas Possignolo, Felipe Macedo, Rúben Fernandes, Hackman e Lumor

Médios: Pedro Sá, Ewerton, Paulinho, Dener e Rosell

Os laterais Lumor (recuperado de lesão) e Hackman (vindo de castigo) são as novidades na lista de convocados do Portimonense com vista ao jogo frente ao FC Porto, marcado para as 20h30 desta sexta-feira, no Estádio do Dragão, e referente à 7.ª jornada da Liga NOS.No sentido inverso, Ryuki e Stanley, que haviam sido chamados para a última partida, diante do Feirense, não entram, desta feita, nas escolhas do treinador do Portimonense, Vítor Oliveira.

Autor: Armando Alves