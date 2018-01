Continuar a ler

Também de saída está o médio Rosell, emprestado pelo Sporting, que vai regressar aos Estados Unidos. O jogador encontra-se lesionado e por isso não faz parte dos convocados para a partida com o Rio Ave, não tendo assim oportunidade de despedir-se dos adeptos do Portimonense.Enquanto para o meio-campo o plantel dos alvinegros oferece várias soluções, incluindo Marcel, recuperado de problemas físicos, pelo que não deverão chegar reforços até ao fecho do mercado de inverno, já o lado esquerdo da defesa é uma preocupação, pois Inácio, que fraturou um pé, foi devolvido ao FC Porto (estava emprestado), e se Lumor sair não sobrará um único elemento de raiz para aquela posição. O Portimonense já está no mercado à procura de um jogador para o lugar.Nota para a presença nos convocados dos três reforços de inverno assegurados até ao momento: Fede Varela, Galeno (ambos emprestados pelo FC Porto) e Rui Costa (que regressou depois de empréstimo ao Famalicão). Além de Rosell, também Ricardo Pessoa, Chidera e Wellington se encontram lesionados, enquanto Pires está em dúvida, o que levou o treinador Vítor Oliveira a chamar 19 unidades."Espera-nos um jogo muito difícil, por duas razões: o valor do adversário, que está a rubricar uma excelente campanha, e um ciclo de resultados menos conseguidos da nossa parte", assinala Vítor Oliveira.O objetivo do Portimonense "passa por somar pontos e sair da situação difícil em que nos encontramos" e Vítor Oliveira refere que "estamos conscientes das dificuldades mas também focados em fazer um bom jogo e alcançar um bom resultado".O Portimonense tem sofrido muitos golos nos momentos iniciais das partidas "e isso sucedeu, por exemplo, diante do Sp. Braga, em dois lances feridos de ilegalidade, mas tudo faremos para que não volte a acontecer, pois é sempre penalizador".O mercado de inverno está prestes a fechar e Vítor Oliveira não tem dúvidas de que este período foi nocivo para a sua equipa: "Se alguém ganha 10 e lhe oferecem 100 isso perturba... Seja um jogador de futebol, um jornalista, um carpinteiro ou um metalúrgico... Não há o mesmo rendimento e reflete-se no comportamento dos jogadores e, consequentemente, da equipa, que é feita do somatório das individualidades", frisa o treinador do Portimonense.: Ricardo Ferreira e Léo.: Felipe Macedo, Jadson, Rúben Fernandes, Hackman e Lucas Possignolo.: Pedro Sá, Ewerton, Marcel, Fede Varela e Dener.: Nakajima, Manafá, Fabrício, Galeno, Rui Costa, Tabata e Pires.