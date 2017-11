A excelente exibição de Nakajima, autor dos dois golos do Portimonense no triunfo sobre o Tondela, foi acompanhado ao vivo por observadores de dois prestigiados clubes franceses, Saint-Étienne e Bordéus, que tiraram abundantes notas sobre a estrela do jogo.Nakajima, de 23 anos, festejou o seu segundo bis em Portugal e chegou aos seis golos na 1ª Liga, com a ação que abriu o marcador a ficar na retina do público e, naturalmente, dos representantes dos dois emblemas gauleses. O futebolista chegou ao Portimonense perto do fecho do mercado, cedido por uma temporada pelo FC Tokyo. Os algarvios já adquiriram 20 por cento do passe de Nakajima e dispõem da possibilidade de comprar os 80 por cento restantes até junho de 2018, o que muito provavelmente irá concretizar-se, face às brilhantes exibições do japonês e à cobiça que o jogador está a despertar em Portugal e em vários mercados europeus, podendo render mais-valias.

Autor: Armando Alves