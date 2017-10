Continuar a ler

Tabata, já recuperado clinicamente, ainda não se apresenta na condição física necessária para regressar à competição e continua ausente, assim como os seis lesionados: Ricardo Pessoa, Jadson, Inácio, Marcel, Ewerton e Chidera. Também o jovem Yago, um trinco brasileiro que trabalha com o grupo e não está inscrito, não entra nas contas.



O Portimonense jogou na noite da última segunda-feira para o campeonato, em Guimarães, e enfrenta três compromissos oficiais no espaço de uma semana, o que causa desagrado ao treinador Vítor Oliveira: "A escolha desta data para o jogo da Taça CTT não faz sentido, pois na próxima paragem do campeonato há datas disponíveis. Com um bocado de bom senso não se sobrecarregaria os jogadores e seria dado um maior crédito a esta competição", referiu o responsável pela formação alvinegra.



Os algarvios cumpriram na segunda-feira "um jogo tremendamente exigente" mas, ainda assim, Vítor Oliveira promete "encarar com grande seriedade esta prova, apresentando os jogadores que estarão em melhores condições."



O Portimonense integra (com Benfica e Sp. Braga, além dos sadinos) "um grupo tremendamente difícil mas as surpresas acontecem e o Leixões foi empatar no Dragão e lidera o seu agrupamento, o que poucos esperariam que acontecesse. Para já estamos apostados em procurar ganhar este jogo e depois pensaremos nos outros", acrescentou Vítor Oliveira, que deverá promover algumas alterações no onze habitual.



De Guimarães veio "algum amargo de boca por força da forma como o jogo decorreu, pois estivemos a ganhar por 3-0, mas foi o nosso primeiro ponto fora, depois de uma grande primeira parte, e a equipa continua a crescer", com Vítor Oliveira a salientar que "em nove jornadas já defrontámos sete dos oito primeiros da época passada, faltando apenas medir forças com o Sporting. Acredito que vamos fazer um bom campeonato."



Lista dos convocados:



Guarda-redes: Carlos e Léo



Defesas: Lumor, Lucas Possignolo, Hackman, Felipe Macedo e Rúben Fernandes



Médios: Pedro Sá, Paulinho, Hebling, Dener, Rossel e Theo Ryuki



O japonês Nakajima ficou fora dos convocados do Portimonense, por opção técnica, para o jogo com o Vitória de Setúbal, da 1.ª jornada do Grupo A da Taça CTT, que se disputa a partir das 21 horas desta quinta-feira, em Portimão. As duas equipas voltarão a encontrar-se no mesmo palco, na próxima segunda-feira, dessa feita para a Liga NOS.Além de Nakajima, também outro dos habituais titulares, o guarda-redes Ricardo Ferreira, não integra a convocatória, como tem sucedido nos anteriores jogos da Taça CTT e da Taça de Portugal. No sentido inverso, registam-se os regressos aos eleitos de Léo e de Manafá.

Autor: Armando Alves