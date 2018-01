O Portimonense é um dos interessados no concurso do internacional macedónio Kire Markoski, avançado de 22 anos que tem dado nas vista ao serviço do Rabotnicki, 5º classificado do campeonato daquele país.

Markoski marcou 7 golos em 11 jogos ao serviço do seu atual clube, na campanha em curso, e já chegou à seleção A da Macedónia (3 jogos e 1 golo), depois de ter representado os sub-21 por várias ocasiões - em julho de 2017, na Polónia, no Europeu da categoria, marcou um golo na derrota (2-4) frente a Portugal.

Apontado como um valor de futuro, Markoski figura numa lista de potenciais alvos da SAD do Portimonense e, segundo a imprensa macedónia, terá mesmo já havido uma abordagem do clube português, com o Robotnicki a definir com fasquia para uma eventual transferência um valor na ordem de um milhão de euros. Com a saída de Stanley (ingressou no Varzim), o Portimonense tem uma vaga em aberto no ataque e Markoski é, pelo seu potencial e juventude, uma peça que se encaixa no perfil procurado pelos algarvios.

Autor: Armando Alves