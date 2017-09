Continuar a ler

Nota para o regresso de Jadson às opções num jogo do campeonato. O defesa foi suplente não utilizado esta época mas na Taça da Liga (contra o Chaves) e está afastado da competição há nove meses, desde 28 de janeiro, devido a lesão. Jadson também foi atingido pela virose, embora de forma mais ligeira: necessitou de assistência hospitalar na noite de sexta-feira mas este sábado já trabalhou sem aparentes limitações e por isso mesmo integra a convocatória.



O leque de indisponíveis é extenso, pois além dos já citados Lucas, Ewerton e Léo também Inácio, Marcel, Tabata e Chidera, todos em recuperação de lesões, não entram nas contas do treinador Vítor Oliveira para a receção ao Aves.



Lista dos convocados:



Guarda-redes: Ricardo Ferreira e Carlos



Defesas: Ricardo Pessoa, Jadson, Felipe Macedo, Rúben Fernandes, Lumor e Hackman



Médios: Pedro Sá, Theo Ryuki, Paulinho, Dener e Rosell



Três jogadores do Portimonense - Lucas Possignolo, Ewerton e Léo - estão a contas com uma virose que os impede de entrar nas contas para o jogo com o Aves, marcado para este sábado (16 horas), a contar para a 8.ª jornada da Liga NOS. Outro futebolista dos alvinegros, Jadson, também foi afetado mas mais ligeiramente e integra a lista dos convocados.Os sintomas apresentados pelos jogadores são os mesmos: vómitos, diarreia, quadro febril e mal-estar geral. Lucas Possignolo ficou de fora diante do FC Porto devido a este quadro e apresentou melhoras durante a semana, chegando a trabalhar sem limitações, mas registou uma recaída. Já Ewerton e Léo contraíram a virose nos últimos dias.

Autor: Armando Alves