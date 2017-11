O médio-ofensivo Paulinho, uma das unidades mais influentes do Portimonense, vai voltar ao onze diante do Tondela, no próximo sábado, depois de ter falhado o jogo com o FC Porto, para a Taça de Portugal, devido a lesão.

Paulinho contraiu um traumatismo torácico num jogo-treino com a seleção de Cabo Verde, disputado durante a paragem dos campeonatos, mas os exames realizados não revelaram nada de preocupante e o jogador deverá retomar hoje os treinos, ainda que com algumas precauções.

De regresso ao onze estarão também o guarda-redes Ricardo Ferreira e o avançado Fabrício, ambos suplentes no Dragão. Este último vem de uma lesão e por isso foi poupado contra o FC Porto.

Autor: Armando Alves